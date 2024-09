Als Kind ist RHEINPFALZ-Mitarbeiter Paul Helmut Kreiner mehrmals in der Woche in die Zweibrücker Jugendbücherei gegangen. In der Ausleihtüte landeten damals die Bilderbücher von Willi Wiberg, Sachliteratur zu allerlei Themen und Hörspielkassetten der Reihen TKKG und „Die drei Fragezeichen“. Jetzt kehrt unser „Kurzpraktikant“ für einen Tag zurück und stellt fest: Dort stehen nicht nur Bücher herum – und es gibt eine Menge zu tun.

Der altvertraute Geruch − eine Mischung aus Altbau und Papier − liegt in der Luft, im Inneren der Jugendbücherei