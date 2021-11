In der Nacht auf Sonntag kam es in der Gutenbergstraße gegen 0.50 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Wie die Polizei mitteilte, ging ein 55-jähriger Mann zu Boden und wurde dann von mehreren Personen an den Kopf getreten. Durch die Tritte erlitt er Prellungen im Gesicht und eine Platzwunde am Kopf. Die zweite Personengruppe entfernte sich vor Eintreffen der Polizei. Die Polizeiinspektion Zweibrücken sucht Zeugen der Tat. Die Polizei ist so zu erreichen: Telefonnummer 06332/9760 oder Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de