Ein Unbekannter schlug am Samstagabend gegen 20.30 Uhr am Busbahnhof einem 23-Jährigen ins Gesicht, so dass letzterer leicht verletzt wurde. Er trug Schwellungen im Gesicht und eine blutende Lippe davon. Der Täter flüchtete Der Geschlagene, der laut Polizei alkoholisiert war, konnte keine Hinweise zu Tat und Täter geben. Das teilt die Polizei mit, die nun Zeugen sucht, die die Tat beobachtet haben beziehungsweise Angaben zum Täter machen können. Hinweise werden per E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de oder Telefon 0631 36915399 angenommen.