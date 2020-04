Bis Zweibrücker ihre Briefe und Pakete im Bahnhof aufgeben können, dauert noch eine Weile. Wegen der Corona-Pandemie „verzögert sich alles im Bahnhof etwas“, sagte Jörg Eschmann, Geschäftsführer der Gewobau, auf Nachfrage. Er hofft, dass die Postagentur bis spätestens Herbst eröffnen wird. Derzeit bereite die städtische Wohnungsbaugesellschaft zwei Räume vor, die das derzeit in der Eingangshalle untergebrachte Taxi-Unternehmen beziehen wird. Im Anschluss wolle die Gewobau mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) klären, wie die Mobilitätszentrale künftig aussehen soll. Sowohl die Postagentur als auch die Mobilitätszentrale sollen gegenüber des vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) betriebenen Kiosks Bummelzug entstehen. Das DRK wird auch die beiden neuen Angebote übernehmen. Die Post will mit der Agentur im Bahnhof den Standort in der Rosengartenstraße entlasten, wo es immer wieder zu langen Wartezeiten kommt.