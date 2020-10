„Ein wichtiger Gast fehlt noch, und das ist die S-Bahn“, sagte Oberbürgermeister Marold Wosnitza am Montag bei Post-Eröffnung in der Bahnhofshalle. Wegen der Einstufung der Stadt zum Corona-Krisengebiet musste die Feier „im kleinen Kreis“ stattfinden. Rund 70 000 Euro hat die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewobau in die neuen Räume gesteckt, in denen das Deutsche Rote Kreuz (DRK) nun eine Postagentur, einen Kiosk und ab 14. Dezember zudem die Mobilitätszentrale des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar betreiben wird. Das Angebot der Postagentur ist nahezu identisch mit dem der Filiale in der Rosengartenstraße. Ausnahme: Im Bahnhof können keine Bankgeschäfte getätigt werden. Wosnitza freute sich, dass der Bahnhof langsam wiederbelebt wird, indem die Gewobau eine „voll funktionierende Serviceeinrichtung geschaffen hat“. Das DRK plant, die Einrichtungen im Bahnhof – im November vergangenen Jahres wurde bereits der Backshop Bummelzug eröffnet – auf lange Sicht als Integrationsbetrieb zu führen. Die Postagentur ist Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8 bis 19 Uhr, mittwochs von 13 bis 19 Uhr sowie samstags von 8 bis 14 Uhr geöffnet.