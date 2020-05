Die Deutsche Post hat in Zweibrücken eine zweite Packstation eingerichtet. Bislang konnten in der Station Hilgardcenter Pakete verschickt und entgegengenommen werden, jetzt ist das auch beim Penny-Markt in der Gewerbestraße 6 in Niederauerbach möglich. Sieben Tage die Woche und rund um die Uhr. Wie die Post mitteilt, stehen in der neuen Station 126 Fächer für Versand und Abholung von DHL-Paketen zur Verfügung. Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich, für den Sendungsempfang benötigen Neukunden die DHL PaketApp. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen ist laut Post keine vorherige Registrierung erforderlich.