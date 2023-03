Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weil er sich auf naturgetreue Porträts spezialisierte, sind die Ölbilder des Lauterer Künstlers Albert F. Bühler außerordentlich weit verbreitet. Auf der Ramsteiner Air Base, im Zweibrücker Rathaus und in der Lauterer Freimaurerloge hängen ganze Ahnengalerien aus dem Atelier des einfühlsamen Bildnis-Dokumentaristen, der am Sonntag im biblischen Alter von 95 Jahren in Bad Kreuznach gestorben ist.

Seine naturalistischen Personenbildnisse zeugen von hoher Perfektion, da er über Farbgebung, Lichteinfall und Faltenwurf eine exakte, möglichst realistische Charakterisierung