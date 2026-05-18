Zur Nacht der Kunst hatte die Zweibrücker Mannlich-Realschule plus Schüler, Eltern und Kunstinteressierte ins Foyer eingeladen. Dabei standen Schülerporträts im Mittelpunkt.

„Die Veranstaltung öffnet die Türen der Schule für Eltern, Freunde und die interessierte Öffentlichkeit und macht sichtbar, was im Kunstunterricht aller Klassenstufen im Laufe des Schuljahres entstanden ist“, steht in der Einladung. Was eher nüchtern klingt, hat sich vor Ort als sehenswerte Kunstausstellung herausgestellt. Direkt ins Blickfeld fiel das Fotografieprojekt der Klassen 10a und 10c: An drei Wänden im Foyer hingen DinA3-große Porträtfotos von Schülern.

Die zeigten sich auf den leicht bearbeiteten Porträts zum Beispiel klassisch unter freiem Himmel mit sehr geringer Schärfentiefe, ganz konzentriert auf das Gesicht. Eindringlich, nah und lebensecht schauten andere Schüler die Besucher von der Wand aus vor komplett schwarzem Hintergrund an, unter kontrollierten Lichtbedingungen mit Studioblitz und sehr intim. Die Fotos entstanden unter Anleitung des Waldmohrer Fotografen Patrick Wambsganz.

Pinguinzeichnungen und Wortmalereien

Bereits zum dritten Mal hat Wambsganz, der eine Zeit lang in Berlin gelebt und gearbeitet hat und dabei auch Porträts von Schauspielern und anderen bekannten Persönlichkeiten gefertigt hat, ein mehrtägiges Fotoprojekt an der Mannlich-Realschule gestartet. Die Digitalfotografien, die durch geringe Bearbeitung dennoch einen analogen Look haben, wurden begleitet von einer Augen-Schau, bei der per Projektor einzelne Augen übergroß an die Wand geworfen wurden. Auch Polaroidfotos entstanden in der Projektzeit, die jedoch am Mittwochabend nicht gezeigt wurden.

Von drei Blocks Fotoprojekt lehrte Wambsganz einen Tag Theorie: von der Entstehung, Geschichte und Technik der Fotografie. Als Aufgabe hatte sich der Fotograf gestellt, von jedem der rund 50 Schüler ein gutes Porträt zu machen. Dies hat er geschafft. Außerdem wollte er die Schüler dazu bringen, in einer Studiosituation intime Fotos des anderen zu fertigen, während nur zwei Personen im Raum waren.

Neben den Fotografien, die in der Ausstellung einen großen Raum einnahmen, durften auch die anderen Klassen der Realschule plus ihre Ergebnisse des Kunstunterrichts ausstellen. Diese reichten von seriellen Drucken im Stil von Andy Warhol über Pinguinzeichnungen und Wortmalereien bis zu bildlichen Darstellungen vom Sommer in der Stadt à la James Rizzi.