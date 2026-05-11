Weil sie eine Polizistin mehrmals als „Gretchen“ bezeichnete, musste sich eine 44-jährige Zweibrückerin wegen Beleidigung vorm Amtsgericht verantworten.

Die Polizei hat Mitte Mai vergangenen Jahres mit sieben Personen die Wohnung einer fünfköpfigen Familie in einem Mehrfamilienhaus durchsucht. Dabei kam es zu einer verbalen Entgleisung, die jetzt vor dem Amtsgericht verhandelt wurde.

Sie habe sich nicht strafbar gemacht, aber die Beamten, meinte die Angeklagte. Die Beamten hätten keinen richterlichen Durchsuchungsbeschluss vorlegen können und hätten illegal gehandelt. Oberamtsanwältin Gabriele Haas stellte kurz darauf klar, dass ein Durchsuchungsbeschluss bei Gefahr in Verzug auch mündlich angeordnet werde. Und das sei an jenem Tag im Mai der Fall gewesen.

Die Angeklagte zeigte sich über eine Polizistin sehr verärgert. Bei dem Einsatz sei sie von ihr „die ganze Zeit geduzt worden“. „Das war respektlos, ich habe das Recht, als Bürger gesiezt zu werden.“ Sie habe gehört, wie die Polizisten „Gretchen“ sagten und gemeint, dass dies der Vorname der Polizistin war und sie deshalb auch Gretchen genannt. Erst später sei ihr klar geworden, dass die Polizisten auch sie gemeint haben könnten. Sie habe sich von den Beamten arg provoziert gefühlt.

„Das war respektlos“

Die Polizistin habe sie auch angebafft, „du hältst jetzt mal die Schnauze“ und gedroht, sie in Handfesseln zu legen. Den Satz, „es wundert mich nicht, dass Jugendliche keinen Respekt mehr vor euch haben und man euch erschießt“, habe sie so gesagt, meinte die Angeklagte. Aber Kusel habe sie dabei nicht erwähnt. Bei einer nächtlichen Polizeikontrolle in der Nähe von Kusel waren im Januar 2022 zwei junge Polizisten von einem Wilderer erschossen worden.

Der Ehemann der Angeklagten bestätigte die Aussagen seiner Frau, dass diese von der Polizistin geduzt und provoziert wurde und sie dann „Gretchen“ nannte. Auch der andere Satz sei „als Meinungsäußerung“ gefallen.

Als weitere Zeugen sagten drei Einsatzkräfte der Polizei aus, die unisono erklärten, dass die Beleidigung so gefallen war und auch das Wort Kusel erwähnt wurde. Sie habe im Türrahmen vorm Zimmer des jüngsten Sohnes der Familie gestanden, während ihr Kollege das Zimmer durchsuchte, erinnerte sich die Polizistin. Die Angeklagte sei nicht kooperativ, sondern aggressiv gewesen. Ihr Kollege erinnerte sich noch, dass einer der Söhne gestikulierend durch die Wohnung rannte.

Söhne sollen Schusswaffe haben

Ein dritter Polizist sagte aus: Der Anlass der Durchsuchung sei gewesen, dass einer der Söhne mit einer Schusswaffe gedroht habe. Die Waffe sei aber nicht aufgefunden worden. Seine Kollegin sei mehrfach von der Angeklagten als „Gretchen“ beleidigt worden und die Anspielung auf die Polizistenmorde bei Kusel seien auch eindeutig gewesen. „Die Frau hatte was gegen uns, ihr Mann wollte die Situation eher beruhigen.“

Bislang war die Angeklagte strafrechtlich zweimal in Erscheinung getreten, führte der Richter zwei Einträge im Bundeszentralregister an. Für eine vorsätzliche Körperverletzung war sie 2018 vom Amtsgericht Homburg zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Die Staatsanwaltschaft sah den Sachverhalt aus der Anklageschrift in der Verhandlung bestätigt. Die 44-Jährige habe zugegeben, zur Polizistin „Gretchen“ gesagt zu haben. Das sei herabwürdigend. Und die Aussage, dass sich Polizisten nicht wundern dürften, wenn man sie wie in Kusel erschießt“ sei die Verharmlosung eines unglaublichen Verbrechens. Die Wohnungsdurchsuchung sei rechtens gewesen und die Eigentümer hätten den Anweisungen der Polizei Folge zu leisten. Haas beantragte, die Beleidigung mit einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je zehn Euro zu ahnden.

Wie die Axt im Walde

Verteidiger Jochen Freyer beantragte einen Freispruch. Die Polizei habe sich in der Wohnung wie die Axt im Walde benommen und dürfe sich über eine solche Reaktion nicht wundern. Die Aussagen seiner Mandantin seien vielleicht zu missbilligen, aber in strafrechtlicher Hinsicht keine Beleidigung. „Gretchen“ sei nichts Herabwürdigendes, sondern eine literarische Figur in Goethes Faust.

Richter Matthias Heinzelmann folgte der Sicht der Staatsanwaltschaft und verurteilte die 44-Jährige zu einer Geldstrafe von 700 Euro. Durch die Beweisaufnahme stehe fest, dass die Worte so geäußert wurden. „Gretchen“ sei seiner Auffassung nach abwertend benutzt worden und als Beleidigung zu werten. Das Duzen rechtfertige dies nicht. Und die Aussage über den Polizistenmord sei keine Meinungsäußerung. Wenn jemand eine schwere Straftat wie Mord gut heiße, sei dies nicht mehr von der freien Meinungsäußerung gedeckt.