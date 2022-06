Mit dem Schwerpunkt „Technische Veränderungen an Kraftfahrzeugen“ haben Polizisten aus Zweibrücken, Pirmasens und Kaiserslautern zusammen mit der Zentralen Bußgeldstelle Speyer am Sonntag, 12. Juni, etwa 80 Autos in Zweibrücken kontrolliert. Laut Polizei fand zu dieser Zeit eine „Tuning-Veranstaltung“ nahe der Gestütsallee statt. Laut Polizei waren bei 38 der überprüften Fahrzeuge die Mängel so gravierend, dass die Betriebserlaubnis erlosch. Diese Wagen durften nicht mehr weiterfahren. Weil einige Fahrzeughalter gefälschte Zulassungspapiere für diverse Anbauteile vorlegten, wurden mehrere Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Betrug eingeleitet. Einem Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen, weil er offenbar unter Drogeneinfluss stand. Sein Führerschein wurde sichergestellt.