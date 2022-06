Als sie am Donnerstagnachmittag, 9. Juni, in Zweibrücken einen 27-Jährigen festnehmen wollten, haben Zivilbeamte der Polizei zwei Warnschüsse in die Luft abgegeben. Wie die Polizei berichtet, wurde befürchtet, dass der Mann bewaffnet sei. Er stehe im Verdacht, in Sachsen ein schweres Raubdelikt begangen zu haben. Auf dem Parkplatz einer Spielhalle in der Gottlieb-Daimler-Straße hätten Einsatzkräfte den Verdächtigen angetroffen. Als ihn die Beamten kontrollierten wollten, habe der 27-Jährige versucht, in einem Transporter zu flüchten. Daraufhin schossen die Polizisten zweimal in die Luft; der Verdächtige hielt sofort an. Er habe sich widerstandslos festnehmen lassen. Eine Schusswaffe sei bei dem Mann nicht gefunden worden.