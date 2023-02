Ein 20-jähriger Mann rief am frühen Freitagmorgen per Notruf bei der Neunkircher Polizei an und gab an, „in den Knast zu müssen“. Was folgte, war ein großes Missverständnis und eine spätere Verhaftung.

Eine Polizeistreife traf den Anrufer wenige später in der Neunkircher Innenstadt an. Weder er noch die Polizei hatten jedoch eine Ladung zum Haftantritt. Der 20-Jährige, so der Polizeiberich, reagierte mit Unverständnis und wurde den Beamten gegenüber aggressiv. Sämtliche Schlichtungsversuche der Polizei waren vergebens, letztlich bedrohte der 20-Jährige die Beamten mit erhobenen Fäusten. Letztlich nahm die Polizei den Anrufer fest und brachten ihn auf die Neunkircher Wache. Nach richterlicher Entscheidung wurde er schließlich einem psychiatrischen Krankenhaus zugeführt. Der 20-Jährige wurde durch den Einsatz leicht verletzt, die Beamten blieben unverletzt. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.