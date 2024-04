Am vorletzten Tag des sogenannten Blitz-Marathons, bei dem die Polizei im gesamten Land bis Freitag verstärkt Rasern auf der Spur ist, hat es auch in Zweibrücken geblitzt. Wie die Polizeidirektion Pirmasens mitteilt, war am Donnerstag in der Zweibrücker Oselbachstraße eine Kontrollstelle aufgebaut worden. Dort wurden zwischen 10 und 11.45 Uhr neun Autos gemessen, die in der Tempo-30-Zone zu flott unterwegs waren.

Bei einem der Fahrzeugführer konnten die Beamten Anzeichen für einen Betäubungsmittelkonsum feststellen. Ihm wurde laut Polizei eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren folgt.