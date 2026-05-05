Einsatzkräfte der Bundespolizei haben in der Nacht zum Montag eine 64 Jahre alte Französin bei Großrosseln (im Regionalverband Saarbrücken) kontrolliert, die zunächst weggerannt war. Wie eine Polizeisprecherin nun berichtet, war wohl ein gegen sie vorliegender Haftbefehl der Grund für ihren Fluchtversuch: Sie war wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe von 1050 Euro oder ersatzweise zu 35 Tagen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Da die 64-Jährige lediglich mündlich Angaben zu ihrer Identität machte, brachten die Beamten sie zur Dienststelle, um ihre Personalien zu klären. Beim Einsteigen in den Streifenwagen leistete sie erheblichen Widerstand. Weil sie die Geldstrafe nicht zahlte, brachten die Beamten sie in eine Justizvollzugsanstalt (JVA).