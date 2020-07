Betrunken, bewaffnet und unter Drogen waren Personen unterwegs, die von der Polizei kontrolliert wurden. In der Hofenfelsstraße stoppten die Beamten am Donnerstag, 12.45 Uhr, einen 29-jährigen Autofahrer. Er war alkoholisiert – ein Schnelltest ergab 0,68 Promille – und hatte Drogen im Blut. Er muss mit einem Bußgeld von 500 Euro und einem Fahrverbot rechnen. Am Freitag gegen 0.15 Uhr kontrollierten die Beamten einen Fußgänger in der Bitscher Straße. In der Kleidung des 43-Jährigen fand die Streife Gegenstände, an denen Reste von Amphetamin hafteten sowie ein Einhandmesser. Er muss laut Polizei mit mehreren Anzeigen rechnen. rhp/hlr