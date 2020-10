Am frühen Sonntagmorgen kam auf der B 423 zwischen Einöd und Webenheim ein 24-jähriger Autofahrer in einer leichten Linkskurve kurz vor dem Ortseingang Webenheim mit seinem Peugeot 407 nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Das Auto prallte an ein Verkehrszeichen und blieb im Straßengraben völlig zerstört auf dem Dach liegen, teilte die Polizei mit. Der verletzte Fahrer flüchtete zu Fuß in ein angrenzendes Waldstück, wo er wenig später von einem Polizeihund aufgespürt wurde. Der junge Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei stand der Unfallfahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06841/1060 zu melden.