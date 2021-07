Saarländische Drogenfahnder haben am Dienstagmorgen, 27. Juli, zusammen mit dem Zoll und einem Sondereinsatzkommando (SEK) eine Wohnung in Mettlach (Kreis Merzig-Wadern) durchsucht. Bei dem 33-jährigen Bewohner fanden sie 2,8 Kilo Marihuanablüten, 1,7 Kilo Amphetamin, 500 Gramm Haschisch, 120 Gramm Liquid-Amphetamin und 250 Ecstasy-Tabletten. Zudem stellten die Ermittler mehrere scharfe Schusswaffen, eine Armbrust und ein Messer sicher, außerdem Bargeld in fünfstelliger Höhe. Nach Verkündung eines Haftbefehls wegen Handels mit Betäubungsmittel in nicht geringen Mengen unter Mitführung von Schusswaffen wurde der Mann in die Justizvollzugsanstalt Saarbrücken eingeliefert.