Im Prozess gegen den 28-jährigen Angeklagten aus Zweibrücken wegen mehrerer Autodiebstähle, Einbrüche und einer wilden Verfolgungsfahrt mit der Polizei durch Ernstweiler am 24. Juni 2020 wurden weitere Zeugen gehört. Der Polizeichef von Zweibrücken musste in den Zeugenstand.

Er wurde vom Gericht auf Antrag des Verteidigers Norbert Münch über den Einsatz der Bordkamera des Streifenwagens befragt, der an der Verfolgungsjagd in der Homburger Straße beteiligt war. Der Polizeichef bestätigte, dass ihm seine Beamten glaubhaft versicherten, dass die Bordkamera des Streifenwagens bei dieser Verfolgungsfahrt nicht aktiviert gewesen sei. Münch wollte Beweise, dass sein Mandant, der mit einem alten Opel Corsa vor der Polizei flüchtete, nicht mit überhöhter Geschwindigkeit und nicht in lebensbedrohender Weise durch die Homburger Straße gerast war. Die Bordkamera hätte dies nachweisen sollen.

Fünf junge Beamte der Bereitschaftspolizei Enkenbach waren an diesem Mittag für die Zweibrücker Dienstelle im Einsatz. Sie verfolgten den Flüchtenden, der in Ernstweiler gestellt wurde, mit einem Mercedes Sprinter. Die fünf Beamten belasteten den Angeklagten schwer, sodass Staatsanwalt Patrick Langendörfer von einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ausgeht, „um eine andere Straftat zu verdecken und einen Unglücksfall herbeizuführen“. Denn bei der Verfolgungsfahrt soll der Angeklagte den Sprinter der Polizei mit seinem Opel Corsa seitlich touchiert haben, um weiter zu flüchten.

Münch will auch wissen, ob sein Mandant an einer psychischen Erkrankung leidet und er folglich schuldunfähig sein könnte. Für diese Frage sitzt eine Psychiaterin aus Merzig im Prozess. Der Verteidiger geht davon aus, dass sein Schützling bereits bei der ersten Inhaftierung in Schifferstadt vor neun Jahren diesbezüglich von Medizinern behandelt wurde. Am 12. April 2021 suchte der Psychiater der Fachklinik in Klingenmüster den Angeklagten in der Zweibrücker Strafanstalt auf, wo er in U-Haft sitzt. Der Mediziner schilderte vor Gericht, dass der Angeklagte von Angstzuständen berichtete, die sich als Verfolgungswahn auswirkten, und er Stimmen höre.

Das Gericht hörte zwei Ärztinnen, die den Angeklagten 2016 in der JVA Wittlich untersuchten. Eine Ärztin dazu: „Er war sehr unruhig und bekam ein Antidepressivum“. Beide konnten sich nur vage an den Angeklagten erinnern und verwiesen auf seine Patientenakte, die man heranziehen könne. Das will das Gericht unternehmen und dann weitere Mediziner hören.