Insgesamt drei Autos wurden zwischen Samstag, 9. April, und Montag, 11. April, mutwillig beschädigt. Zwei Autos waren in Homburg geparkt, der dritte Wagen stand in Kirkel-Limbach. Die Homburger Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Zwischen Samstag und Sonntag wurde die Frontscheibe eines grauen BMW eingeschlagen. Ebenfalls wurde die Motorhaube beschädigt. Der Wagen stand im Ostring im Stadtteil Erbach. Am Samstag wurde zudem zwischen Mitternacht und 9.20 Uhr die Beifahrerscheibe eines blauen VW Polo in der Von-Weiß-Straße eingeschlagen. Der dritte Fall passierte am Samstagnachmittag zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr. Dabei wurden die beiden rechten Reifen eines schwarzen Mercedes plattgestochen. Das Auto parkte im Limbacher Kiefernweg.