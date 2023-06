Von Patrick Göbel

Am Montagmorgen gegen 7.40 Uhr wollte ein 50-Jähriger Beute machen. Der mehrfach vorbestrafte Mann stieg auf dem Parkplatz eines Discounters in der Oberen Kaiserstraße in St. Ingbert-Rohrbach auf der Beifahrerseite des gerade parkenden Autos ein. Laut Polizei packte der Mann die 33-jährige Frau aus Blieskastel am Arm, zückte ein Messer und forderte sie dazu auf, ihm ihre Handtasche zu geben. Die 33-Jährige wehrte sich, sodass der Täter ohne Diebesgut flüchtete. Das Opfer fuhr ihm in sicherem Abstand hinterher und alarmierte die Polizei. Der 50-Jährige flüchtete daraufhin in ein angrenzendes Waldstück, wo er wenig später von der Homburger und St. Ingberter Polizei gefasst wurde. Der Täter habe sich wohl in einem psychischen Ausnahmezustand befunden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er wurde festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt.