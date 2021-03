Am frühen Samstagmorgen, 20. März, hat die Polizei im saarländischen Losheim einen Betrunkenen verfolgt, der auf einem acht Tonnen schweren Traktor durch die Gegend brauste. Wie die Beamten berichten, hatte eine Frau aus Losheim (Kreis Merzig-Wadern) eine knappe halbe Stunde nach Mitternacht auf der Wache angerufen und mitgeteilt, dass ihr 20-jähriger Patensohn unter Alkoholeinfluss „in einem psychischen Ausnahmezustand“ mit dem großen Traktor im Ort unterwegs sei. Soeben sei er an ihrem Haus vorbeigefahren und habe wild gehupt. Zwei Funkstreifen machten sich auf die Suche und wurden in der Losheimer Bahnhofstraße fündig. Zunächst habe der 20-Jährige nicht auf die Stoppsignale der Polizisten reagiert. Diesen gelang es aber, den Trecker nach kurzer Verfolgungsfahrt durch Losheim anzuhalten. Der Betrunkene habe sich zuvor unbefugt den Traktorschlüssel an seiner Arbeitsstelle, einem Bauernhof in Brotdorf, genommen und sei mit dem tonnenschweren Fahrzeug zu seiner Patentante getuckert. Am nächsten Morgen rief ein Losheimer bei der Polizei an und berichtete von frischen Unfallschäden an seinem geparkten Auto. Laut Polizei rühren die Streifspuren über die gesamte Fahrzeugseite sehr wahrscheinlich von einen großen Traktorreifen her. Der Unfallort liege an der nächtlichen Fahrtroute des Treckers.