Auf der Straße von Mörsbach nach Zweibrücken ist am Donnerstagnachmittag ein Polizeiauto in den Straßengraben gerutscht. Laut einem Sprecher der Polizeiinspektion Pirmasens war das Fahrzeug der Inspektion Zweibrücken gegen 16.45 Uhr in Richtung Zweibrücken unterwegs – mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn. Etwa 300 Meter nach der Abzweigung in Richtung Fachhochschule, so der Polizeisprecher, bemerkten vorausfahrende Autofahrer das Blaulicht und Martinshorn des Streifenwagens und bremsten sehr scharf ab – bis hin zur Vollbremsung. Der Streifenwagen habe nach rechts in den Grünstreifen ausweichen müssen, um einen Unfall zu vermeiden. In leichter Schieflage kam das Polizeifahrzeug vom Typ Audi A6 halb im Straßengraben zum Stehen, verletzt wurde niemand. Die Polizei gibt den Sachschaden am Unterboden des Einsatzwagens mit etwa 1000 Euro an. Weitere Verkehrsteilnehmer seien nicht beteiligt gewesen. Weil Zweibrücker Polizisten beteiligt waren, wurde der Unfall von Beamten aus Pirmasens aufgenommen.