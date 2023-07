Zwei Franzosen haben sich am Mittwochnachmittag gegen 16.15 Uhr ein Straßenrennen auf der A620 zwischen Saarbrücken und Völklingen geleistet. Beide Autofahrer wurden von der Polizei geschnappt.

Das Rennen, so die Polizei, ist auf der Autobahn in Fahrtrichtung Saarbrücken vor den Toren der Landeshauptstadt gestartet. Beteiligt waren ein 57-jähriger VW-Touran-Fahrer sowie ein 29-Jähriger, er fuhr einen Citroën C4. „Beide Fahrer überholten sich mehrfach rechts und bremsten sich gegenseitig aus“, schreibt die Polizei. In Höhe des Völklinger Baumarktes touchierten sich beide Autos, im weiteren Verlauf flogen Gegenstände aus dem Citroën heraus auf den VW. An der Abfahrt Gersweiler fuhr der Citroën von der Autobahn ab, der VW-Fahrer konnte von der Polizei gestellt werden, gleiches gilt für den Fahrer des Citroën. Gegen beide Fahrer wurden Strafanzeigen eingeleitet.