Das Regionalderby zwischen dem 1. FC Saarbrücken und SV 07 Waldhof Mannheim am vergangenen Samstag ist laut Polizeibericht überwiegend friedlich über die Bühne gegangen. Das Wetterchaos mit Schnee und Starkregen hat den Beamten dabei sogar in die Hände gespielt.

Durch den starken Schneefall waren die Zugverbindungen zwischen Mannheim und Saarbrücken seit der Nacht zum Samstag gekappt. Die auswärtigen Fans mussten mit ihren privaten Autos und Bussen anreisen. Die vor dem Spiel angekündigte Sperrung der Camphauser Straße wurde aufgehoben. Die Mannheimer Fußballfans wurden zu einem Parkplatz in Saarbrücken-Burbach geleitet, von dort aus legten sie den Weg zum Stadion zu Fuß oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurück. In der Innenstadt begleitete die Polizei einen Fanmarsch des 1. FC Saarbrücken, er verlief laut Polizei „ohne nennenswerte Störungen“. Nach dem Spiel sollen rund 100 vermummte Saarbrücken-Fans am Ostbahnhof die Konfrontation gesucht haben, ein Polizist wurde dabei verletzt. Gegen 20 FC-Fans wurde später ein Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruch eingeleitet.