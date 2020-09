Am Wochenende ging die Polizei in den Innenstädten von Homburg, Bexbach, Schiffweiler, Saarbrücken und Völklingen gegen Raser, Autotuner und Poser vor. 78 Autos und 17 Motorräder wurden angehalten. Die Fahrer von 16 Autos und zwei Motorrädern mussten ihre Fahrzeuge wegen unzulässiger Veränderungen an Ort und Stelle stehen lassen, so die Polizei. Je ein Motorrad und ein Auto stellten die Polizisten sicher. Auf die Fahrer kommt ein Bußgeld in einer Höhe zwischen 90 und 270 Euro zu, außerdem gibt es Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg.