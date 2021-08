Am Samstagnachmittag hat die Polizei einen 16-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Europaallee einer Verkehrskontrolle unterzogen, weil er kein Versicherungskennzeichen an seinem Fahrzeug angebracht hatte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass keine Haftpflichtversicherung besteht. Zudem zeigte der Fahrer betäubungsmittelspezifische Auffälligkeiten. Er räumte ein, einen Joint geraucht zu haben. Zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit nahm ein Arzt eine Blutprobe. Gegen den 16-Jährigen wird ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und dem Verdacht einer Trunkenheitsfahrt eingeleitet.