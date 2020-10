Die Zweibrücker Polizei hat am Sonntagnachmittag einen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, der offenkundig Betäubungsmittel konsumiert hatte. Der 42-Jährige war gegen 15.30 Uhr in der Max-Planck-Straße auf dem Flugplatz in der Nähe des Wasserturms unterwegs. Er zeigte nach Polizeiangaben deutliche Verhaltensauffälligkeiten, lehnte aber einen Drogenvortest ab. Er wollte keine Angaben dazu machen, welche Drogen er genommen hatte. Nach der Entnahme einer Blutprobe durfte er dann die Polizeiinspektion verlassen. Ihm droht eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro. Der Mann ist laut Polizei auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.