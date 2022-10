Keinen Ruhetag hatte die Zweibrücker Polizei am Sonntag. Erst mussten sich die Beamten um eine Aluminiumbox kümmern, die ein Unbekannter am frühen Morgen am Oberen Hornbachstaden aus einem Vorgarten geholt und in etwa 15 Meter Entfernung in die Uferböschung des Hornbachs geworfen hatte. Spät am Sonntagabend galt es dann in der Homburger Straße einen Autofahrer anzuhalten, der durch unsichere Fahrweise auffiel. Bei der Kontrolle habe es sich herausgestellt, dass der 27-jährige Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Was folgte, waren die Entnahme einer Blutprobe sowie eine Anzeige.