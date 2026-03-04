Eine Holzlatte hat am Dienstag auf der A1 zwischen Illingen und Eppelborn im Landkreis Neunkirchen zwei Autos beschädigt. Laut Polizei hatte vermutlich der Fahrtwind die etwa 50 Zentimeter lange Holzlatte, die auf der offenen Ladefläche eines Transporters lag, in die Luft gewirbelt. Sie prallte zunächst auf die Windschutzscheibe eines der hinter dem Transporter fahrenden Autos und beschädigte dann die Motorhaube eines zweiten Wagens. Verletzt wurde niemand. Hinweise nimmt die Polizei in Neunkirchen unter der Telefonnummer 06821 2030 entgegen.