Die Polizei hat die Suche nach dem seit Samstagabend vermissten Zweibrücker am Montag fortgesetzt – bisher ohne Erfolg. Am Sonntagabend entschieden sich die Beamten dazu, die Öffentlichkeit miteinzubeziehen und veröffentlichten eine Personenbeschreibung sowie ein Foto des Vermissten. Es handelt sich um den 66-jährigen Christof Paul Loginski. Er ist etwa 1,80 Meter groß und schlank, hat grau-blonde, kurze Haare und trägt keinen Bart. Zuletzt war er mit einem Jogginganzug und einer schwarzen Jacke bekleidet und trug eine braune Strickmütze.

Wie Michael Hummel, Leiter der Pressestelle beim Polizeipräsidium Westpfalz, der RHEINPFALZ erklärt, werden Öffentlichkeitsfahndungen eingeleitet, wenn die Ermittler „davon ausgehen, dass Gefahr für den Gesuchten oder Dritte besteht“. So sei es auch bei Loginski. Sein Verhalten sei derart ungewöhnlich, dass „etwas passiert sein muss“.

Die Kriminalinspektion Pirmasens, die die Suche koordiniert, konnte durch den Einsatz von Hunden die Spur des 66-Jährigen in Richtung Funkturm auf dem Fasanerieberg verfolgen. Ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera kreiste am Sonntag über das Gebiet, um die Einsatzkräfte am Boden zu unterstützen. Am Montag suchte der Hubschrauber zudem das Waldgebiet bis Contwig sowie die umliegenden Felder ab und den Bereich zwischen Rimschweiler und Outlet. Dennoch konnte Loginski bisher nicht gefunden werden. „Morgen werden wir mit Hilfe der Bereitschaftspolizei weitersuchen“, bekräftigt Hummel. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06332 9760 oder 06331 5200 entgegen.