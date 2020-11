Im November besteht oft die letzte Chance des Jahres, neue Verträge etwa mit Versicherungen oder Energieversorgern abzuschließen. Den Zeitdruck, der dabei entstehen kann, machen sich allerdings Betrüger zunutze, wie die Polizei warnt. Wenn fremde Energieversorger oder Versicherer ungefragt Kontakt aufnehmen – persönlich, am Telefon oder per E-Mail–, sei deshalb immer höchste Vorsicht geboten. „Geben Sie auf keinen Fall persönliche Daten wie Bankverbindungen an Fremde heraus“, so die Polizei. Wer den Vertragspartner wechseln will, soll selbst Kontakt aufnehmen. Nur dann könne man sicher sein, an die richtige Adresse zu kommen.