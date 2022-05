Die Neunkircher Polizei verfolgte am Donnerstag, 5. Mai, gegen 17 Uhr einen weinroten Wagen - Limousine oder Kombi. Laut Bericht wollte eine Streife den Wagen in den Kuchenbergstraße kontrollieren. Der Fahrer des weinroten Wagens ergriff jedoch die Flucht und raste davon in Richtung Wibiloplatz, Martin-Luther-Straße und Römerstraße. Dabei erreichte der flüchtende Wagen Geschwindigkeiten jenseits der 100 Stundenkilometer. Im Kreuzungsbereich Römerstraße zur Bruchwiesenstraße überholte der Wagen sogar eines an der Kreuzung links abbiegendes Auto. Nur mittels Vollbremsung konnte dessen Fahrer einen schweren Unfall verhindern. Von der Römerstraße kommend ging die Verfolgungsfahrt weiter über die Römerstraße hin zu einem Feldweg zur B41. Dabei überschritt das flüchtende Auto sogar Tempo 140. Wegen zu hoher Unfallgefahr brach die Polizei daraufhin die Verfolgung ab. Fahrer oder Wagen konnten trotz Fahndung bislang nicht ermittelt werden.