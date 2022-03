Die Homburger Polizei verfolgte bereits in der Nacht zum 19. März eine dunkle Mercedes-Benz C-Klasse quer durch die Homburger Innenstadt. Von dem Vorfall wurde erst gestern seitens der Polizei berichtet.

Der Mercedes geriet auf der Bexbacher Straße in Höhe der Berliner Straße ins Visier der Beamten, weil er mit hoher Geschwindigkeit durch die Straße in Richtung Innenstadt bretterte. Im weiteren Verlauf der Polizeiverfolgung überfuhr der Fahrer des Benz zwei rote Ampeln und bog an der Kreuzung zur Lappentascher Straße links ab. Im zweispurigen Bereich der Bexbacher Straße überholte der Mercedes zudem mehrere andere Verkehrsteilnehmer und legte an drei Einmündungen je eine Vollbremsung ein und beschleunigte in der Folge wieder. Der Sichtkontakt des Streifenwagens zum Mercedes riss kurz darauf ab. Auch das Nummernschild des Benz wurde nicht erkannt. Zeugen, so die Homburger Polizei auf RHEINPFALZ-Nachfrage, haben sich bislang nicht gemeldet − die Polizei begründet damit auch das späte Veröffentlichen der Pressemitteilung. Auch Geschädigte sollen sich melden, Telefon 06841 1060.

Verfolgungsfahrten dieser Form, so die Polizei, seien in Homburg eher selten. Die Stadt habe zwar auch Probleme mit der sogenannten „Autoposer-Szene“, also jene Autofahrer, die mit ihren PS-starken Boliden um jeden Preis auffallen wollen, die seien jedoch öfters in den Sommermonaten auf dem Schlossberg anzutreffen.