Nach dem Überfall eines Sexualtäters auf eine 81-jährige Friedhofsbesucherin am 17. Juli 2020 in St. Ingbert weitet die Polizei ihre Ermittlungen nun mithilfe eines Phantombildes aus. An jenem Julitag habe der Unbekannte die Frau zwischen 17 und 18 Uhr auf dem Alten Friedhof in St. Ingbert sexuell belästigt. Er habe die 81-Jährige von hinten umklammert und an sich gepresst. Die Frau beschrieb den Täter als 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß mit normaler Figur. Der Mann hatte dunkles Haar, einen schwarzen Kinnbart und sprach saarländischen Dialekt. Wer Angaben zur Identität des Täters machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Sulzbach unter Telefon 06897/9330 in Verbindung zu setzen.