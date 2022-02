Am Mittwoch, gegen 20 Uhr, missachtete der Fahrer eines grauen Mercedes-SUV bei der Anschlussstelle Homburg in Fahrtrichtung Mannheim die Anhaltesignale der Polizei. Es kam zu einer Verfolgungsfahrt, die bis nach Schönenberg-Kübelberg führte. Dort versuchte ein Mann den Beamten zu Fuß zu entkommen, wurde aber gestellt.

Wie die Polizei mitteilt, waren an dem Mercedes luxemburgische Kennzeichen angebracht, die nicht für den Wagen registriert waren. Während seiner Flucht gefährdete der Fahrer mehrere Verkehrsteilnehmer. An der Ausfahrt Waldmohr schnitt der Mercedes ein anderes Auto beim Überholen. Danach raste der Mercedes mit teilweise stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Schönenberg-Kübelberg. In einer Linkskurve kurz vor dem ersten Kreisverkehr in Schönenberg-Kübelberg überholte der Fahrer zwei Fahrzeuge, scherte zwischen einer Verkehrsinsel und einem Auto erneut knapp ein und setzte seine Fahrt zum Ortseingang fort. Dort hielt der Mercedes für wenige Sekunden an. Ein Insasse stieg aus und flüchtete zu Fuß. Der Mercedes fuhr weiter in Richtung Schönenberg-Kübelberg. Der zu Fuß Geflüchtete wurde von den Beamten gestellt. Er stand unter Drogen, so die Polizei. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können und durch den Mercedes gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei in Homburg unter Telefon 06841-1060 zu melden.