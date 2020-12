Bereits am vorigen Freitag, 4. Dezember, ist es gegen 15.45 Uhr vor dem Nebeneingang des Saarpfalz-Centers in der Homburger Talstraße zu einer Schlägerei unter Jugendlichen gekommen. Wie die Polizei erst am 10. Dezember meldete, wurden bei der körperlichen Auseinandersetzung drei der jungen Leute leicht verletzt. Ein ebenfalls an der Schlägerei beteiligter Jugendlicher sei nach derzeitigem Ermittlungsstand noch unbekannt. Zeugen, die Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg unter Telefon 06841/1060 in Verbindung zu setzen.