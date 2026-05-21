Die Polizei sucht einen 16-Jährigen aus Lampertheim. Der Jugendliche ist am 10. Mai als vermisst gemeldet worden. Laut Mitteilung der Polizei könnte er sich in Pirmasens oder Zweibrücken aufhalten.

Der Jugendliche steht unter Betreuung. Er habe sich in der Vergangenheit auch in Landau aufgehalten, so die Polizei. Die bisherigen Fahndungen blieben erfolglos.

Die Polizei beschreibt den Vermissten als etwa 1,70 Meter groß und schlank, mit dunklen kurzen Haaren. Er wurde zuletzt mit einer weißen Sportjacke, einer dunkelblauen Jogginghose und Sportschuhe gesehen und hatte eine große schwarze Sporttasche dabei. Ein Foto des Jugendlichen ist auf der Webseite der hessischen Polizei veröffentlicht.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter Telefon 06252 7060 entgegen oder jede andere Polizeidienststelle.