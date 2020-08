Ein 22-jähriger Autofahrer wurde am Dienstag gegen 22.30 Uhr in der Esebeckstraße von der Polizei kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab 0,82 Promille. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Der Betroffene muss mit einer Geldbuße von 500 Euro und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen, so die Polizei.