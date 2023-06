Am frühen Dienstagmorgen hat eine Polizeistreife in der Zweibrücker Brückenstraße eine Autofahrerin überprüft, die mit „drogentypischen Ausfallserscheinungen“ aufgefallen sei. Bei der Kontrolle habe es die 40-jährige abgelehnt, an Ort und Stelle einen Drogenschnelltest zu machen. Wie die Polizei berichtet, wurde der Wagen der Frau durchsucht. Dabei seien „diverse Betäubungsmittel“ gefunden worden. Die 40-Jährige musste mit auf die Polizeiwache, wo ihr eine Blutprobe abgenommen wurde. Die Beamten leiteten zwei Verfahren ein: das erste wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und das zweite wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.