Am Donnerstagmittag gegen 14.30 Uhr hielt der 77-jährige Fahrer eines schwarzen Seat Altea in der Zweibrücker Gutenbergstraße, Ecke Mühlstraße, in Höhe des dortigen Sanitätshauses an, um einen Mitfahrer aussteigen zu lassen. In diesem Moment soll ein Fußgänger an das Fahrzeug herangetreten, auf das Fahrzeugdach geschlagen und so eine Delle verursacht haben. Weiter soll der Mann den Fahrer beschimpft haben und versucht haben, ihn mit Worten an der Weiterfahrt zu hindern. Der Fahrer wendete daraufhin sein Auto und fuhr in Richtung Rosengartenstraße zurück. Der Fußgänger soll dann ebenfalls in diese Richtung weggelaufen sein. Das teilte die Polizei mit. Der Fußgänger wird wie folgt beschrieben: 65 bis 70 Jahre, Bartträger, 1,65 bis 1,70 Meter groß mit stämmiger Figur. Er trug Brille und Mütze und sprach mit Zweibrücker Dialekt. Die Polizeiinspektion Zweibrücken sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 06332 9760 oder per Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen.