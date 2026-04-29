Eine kuriose Tat hat sich am Dienstag gegen 20.30 Uhr in der Neunkircher Innenstadt zugetragen: In der Königstraße unterhalb von Gebläsehalle und Saarpark-Center sollen sieben Personen einen 21-Jährigen und seinen später herbeigerufenen Freund zusammengeschlagen haben. Das berichtet eine Sprecherin der Polizei Neunkirchen der RHEINPFALZ auf Nachfrage. Der Freund sei weggelaufen, und der 21-Jährige habe sich in sein Auto gesetzt, um Schutz zu suchen. Die Personengruppe habe sein Auto mit ihrem Wagen gerammt und es in die Mitte der Königstraße gedrückt. Anschließend sollen die Tatverdächtigen mit ihrem Auto etwa 30 Meter zurückgefahren sein und hätten das Auto ihres Opfers dann noch einmal gezielt und mit voller Wucht gerammt. „Die Kollision war dann wohl auch so hart, dass der Fahrer- und der Beifahrer-Airbag ausgelöst hat“, sagt die Sprecherin. Die sieben Angreifer seien danach geflüchtet. Der 21-Jährige, der laut Polizei albanischer Herkunft ist, sei vor Ort versorgt und später ins städtische Krankenhaus gebracht worden. Nach der Untersuchung sei der Leichtverletzte aber wieder entlassen worden. Die Angreifer sollen von „südländischem Phänotyp“ sein. Auslöser der Tat sollen verbale Streitigkeiten gewesen sein. Der 21-Jährige hatte gegenüber der Polizei angegeben, dass er seine Angreifer nicht kannte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.