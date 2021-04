Am frühen Sonntagmorgen, 25. April, hat die Polizei eine Party in der Neunkircher Innenstadt beendet. Nachbarn hätten sich zuvor wegen Ruhestörung beschwert. Vor Ort vernahm eine Polizeistreife tatsächlich laute Musik. Deren Quelle sei eine Party gewesen; mehrere Betrunkene aus unterschiedlichen Haushalten hätten dort gefeiert. Die Polizei schickte alle Gäste nach Hause. Ein alkoholisierter 33-Jähriger habe sich geweigert, dem Platzverweis zu folgen und habe die Polizisten bei ihrer Arbeit behindert. So endete der Spaß für ihn in Polizeigewahrsam.