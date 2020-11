Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Saarbrücken-Bübingen hat die Polizei am Donnerstagmorgen, 12. November, mehrere Cannabispflanzen aufgefunden und sichergestellt. Wie die Beamten mitteilen, hatten polizeiliche Ermittlungen zu einem Paar geführt, das die Cannabispflanzen in seiner Wohnung anbaute. Die sichergestellten Pflanzen werden jetzt eingehend auf ihren Gehalt am berauschenden Wirkstoff THC und auf ihr Gewicht untersucht. Das Paar wurde vorläufig festgenommen, ein Haftbefehl aber nicht erlassen.