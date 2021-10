Am frühen Montagmorgen erwischte die Polizei einen 28-jährigen Mann beim Anbringen von Graffiti auf der Bliesbrücke in Blieskastel auf frischer Tat. Bereits seit Mai registrierte die Polizei in der Blieskasteler Innenstadt eine Vielzahl von Sachbeschädigungen durch Graffiti. Der Schaden liege fünfstelligen Bereich. Auf Grund dessen fahndete die Polizei gezielt nach einem Täter und fasste den 28-Jährigen. Jedoch sei nicht sicher, ob der am Montag festgenommene Tatverdächtige für die zurückliegende Straftatenserie verantwortlich ist, so die Polizei. Die Kripo in Homburg sei mit den Ermittlungen zu der Graffiti-Serie in Blieskastel betraut.