Dass Reifenberger Jugendliche am Kapellchen Feuer machen, trinken und dort zelten, ärgert Bürgermeister Pirmin Zimmer, der am Dienstag dem Gemeinderat von einem „nächtlichen Gelage“ berichtete und von einer „Belagerung der Kapelle“ sprach. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen hätten eine große Feuerschale nur knapp neben ein abgeerntetes Getreidefeld gestellt, den Zaun zum Wasserhaus beschädigt und auf dem Wasserhäuschen gesessen und getrunken. Nachdem sich Leute bei ihm beschwert hätten, habe er den zwei Gruppen – vor der Kapelle und dahinter – Platzverweise erteilt. Weil sie diesen nicht nachgekommen seien, habe er die Polizei gerufen. „Ich hoffe, dass dieses Mal das letzte war“, sagte der Bürgermeister und fügte an: „Meine Geduld ist jetzt erschöpft.“ Die Werke überlegten, ob sie Anzeige erstatten wegen des Zauns am Wasserhäuschen. Zimmer hatte schon zuvor immer wieder die meist 15- bis 20-Jährigen ermahnt, weil sie Feuer unbeaufsichtigt zurückgelassen und nach Treffen ihren Müll nicht mitgenommen hätten.