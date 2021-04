In den ersten Stunden der seit Mitternacht als Coronavirus-Abwehrmaßnahme über das Zweibrücker Stadtgebiet verhängten nächtlichen Ausgangssperre gab es offenbar keine bestätigten Verstöße. Bei der Polizei sei um 3.22 Uhr zwar ein Hinweis auf eine nächtliche Ruhestörung im Umfeld des Zweibrücker Funkturms eingegangen. Man habe dem aber nicht nachgehen können, weil die Beamten in eine zeitgleich laufende Fahndungsmaßnahme wegen einer versuchten Bankautomaten-Sprengung in Hütschenhausen einbezogen gewesen seien, erklärt der Leiter der Zweibrücker Inspektion, Matthias Mahl. Ansonsten sei nichts aktenkundig geworden. Laut Stadtverwaltung war der kommunale Ordnungsdienst in den frühen Morgenstunden noch nicht um Einsatz.

Seit 0 Uhr bis 5 Uhr am Donnerstagmorgen war in Zweibrücken nur durch wenige begründete Ausnahmen – beruflich bedingt, Betreuungsangelegenheiten oder etwa auch Ausführen von Hunden – Ausgang möglich. Ab 21 Uhr heute Abend gilt dann wieder die Ausgangssperre. Oberbürgermeister Marold Wosnitza hatte in einer über den städtischen Youtube-Kanal verbreiteten Botschaft die Zweibrücker aufgefordert, sich an die Auflagen zu halten. Das städtische Ordnungsamt sei angehalten, mit Augenmaß, aber auch streng, zu kontrollieren. Insbesondere hatte der OB Arbeitnehmer gebeten, sich Bestätigungen ihrer Arbeitgeber einzuholen, wonach es erforderlich sein, in den Sperrzeiten unterwegs zu sein. Das verhindere unliebsame Diskussionen.