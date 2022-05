Die Polizei hat am Samstagnachmittag eine 75-Jährige daran gehindert, weiter Auto zu fahren, weil die Frau verirrt und orientierungslos war und in Niederhausen beinahe mit einem anderen Auto zusammengestoßen wäre.

Laut Polizei fuhr die 75-jährige Frau aus Neunkirchen gegen 15.30 Uhr mit ihrem grauen VW Golf von Oberauerbach in Richtung Niederhausen. Dabei fiel sie durch eine unsichere Fahrweise auf. Sie kam mehrfach mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn und fuhr entgegen der Fahrtrichtung an einer Verkehrsinsel vorbei. In Niederhausen sei ihr ein rotes Auto entgegengekommen, dessen Fahrer ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern.

Ein Streifenwagen hielt die Frau gegen 15.50 Uhr an. Bei der Kontrolle „machte die Frau einen verwirrten Eindruck und war orientierungslos, weshalb sie nicht mehr in der Lage war, ihren PKW sicher im Straßenverkehr zu führen“, schreibt die Polizei. Sie verständigte Angehörige, die die 75-Jährige abholten. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt, und es wurde ein Strafverfahren gegen die Seniorin eingeleitet.

Hinweise auf den Fahrer des roten Autos gibt es keine. Ob weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise an die Telefonnummer 06332 976-0 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.