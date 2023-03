Nach mehreren Einbrüchen in Niederauerbach glaubt die Zweibrücker Polizei, dass sie den Täter gefunden hat. Er ist kein Unbekannter und nur auf Bewährung auf freiem Fuß.

„Die Polizei in Zweibrücken verzeichnete am vergangenen Wochenende einen Erfolg“, schreibt sie in ihrem Polizeibericht vom Montag. In den vergangenen Monaten habe es in Zweibrücken eine Häufung von Einbrüchen in Verkaufsläden, Gaststätten und sonstige Gewerbebetriebe gegeben, vor allem in Niederauerbach. Zuletzt kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einer Einbruchs- und Diebstahlsserie. Hierbei wurden eine Gaststätte, zwei Verkaufsläden, ein Lagerraum und eine Paketstation im Bereich der Gewerbestraße, Pirmasenser Straße und Sickingerhöhstraße angegangen. Zur Beute zählten überwiegend Lebensmittel, Spirituosen, Softdrinks und offenliegende Wertgegenstände.

Schon bald sei ein Ende-30-Jähriger aus Zweibrücken in den Fokus der Ermittler gerückt. Als ihn die Polizei am Freitagnachmittag im Stadtgebiet aufgriff und kontrollierte, hatte er Beweismittel und Diebesgut bei sich. Der Verdächtige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung fand die Polizei umfangreiches Diebesgut und Tatwerkzeug.

Der Mann hat bereits mehrere Haftstrafen verbüßt, überwiegend wegen Eigentumsdelikten, und er steht derzeit unter Bewährung. Am Samstag wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. „Es liegen Anhaltspunkte vor, dass der Festgenommene für weitere Einbrüche im Stadtgebiet verantwortlich ist. Die Ermittlungen dauern an“, schließt die Polizei.