Am Montag haben Polizisten einen 27 Jahre alten Mann festgenommen, der im vergangenen Jahr in Apotheken und Geschäfte in Neunkirchen und Saarbrücken eingestiegen sein soll. Wie Stephan Laßotta, Sprecher des Landespolizeipräsidiums berichtet, haben Polizisten aus dem Saarland und Nordrhein-Westfalen den Italiener im nordrhein-westfälischen Viersen gefasst. Er habe sich in einem Eiscafé, wo er arbeitet, widerstandslos festnehmen lassen. Das Amtsgericht Saarbrücken wirft ihm mehrere Fälle des besonders schweren Diebstahls vor. Weil der 27-Jährige nach Italien geflüchtet war, hatte ihn das Amtsgericht zur Fahndung ausschreiben lassen. Auch in Hessen und Sachsen soll er in Geschäfte eingebrochen sein.