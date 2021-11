Am Mittwoch, 3. November, hat die Polizei auch den zweiten Mann eines Duos festgenommen, auf dessen Konto eine Serie von Wohnungseinbrüchen zwischen November 2020 und April 2021 im Saarland sowie bundesweit gehen soll. Der 24- und der 21-Jährige aus dem Raum Saarbrücken sollen Schmuck und Bargeld erbeutet haben. Am Mittwochmorgen habe das Amtsgericht Saarbrücken Durchsuchungs- und Haftbefehlsbeschlüsse erlassen, die noch am gleichen Tag vollstreckt wurden. In der Wohnung des 21-Jährigen seien Beweismittel gefunden worden. Der 24-Jährige sitze bereits anderweitig wegen Einbruchs in Haft. Beide Männer befinden sich nun in der Justizvollzugsanstalt Saarbrücken.